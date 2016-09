Rekhviashvili no jugarà aquesta temporada amb el VPC

El VPC Andorra tindrà una baixa de pes aquesta temporada a la plantilla. Es tracta del jugador georgià Giorgi Rekhviashvili, que s’ha quedat a viure al seu país. El club estava interessat a la continuïtat del primera línia, que va arribar a Andorra l’any 2008, però Rekhviashvili no va acceptar les condicions que li van oferir. Per aquesta raó el jugador va decidir buscar nous camins i no es troba a Andorra. El VPC no compta amb ell i no li ha fet fitxa per a la temporada a promoció d’honor que s’iniciarà la setmana vinent a l’Estadi Nacional. El