‘Purito’ Rodríguez avança que té alguna oferta per ajudar joves corredors, amb la possibilitat de fer-li fitxa professional per si decideix tornar a la competició

Joaquim Purito Rodríguez encara no s’ha retirat –ho farà a final d’any quan s’acabi el contracte amb Katusha–, però en els seus projectes de futur la bicicleta no estarà ni molt menys penjada. I és que, segons va avançar ahir al Parc Central en l’homenatge que el Govern li va fer durant la tretzena bicicletada popular, deixa la porta oberta per tornar a la competició. “Si serà una retirada definitiva? Estem allà, pensant encara. Es pot dir que de la com­petició quasi quasi és definitiva. Serà difícil que torni a córrer, però sí que m’agradaria estar en un equip que