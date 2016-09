El TAS atorga la cautelar al Madrid

Els menors castigats per la FIFA podran jugar i al gener els blancs podrien fitxar

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) ha concedit aquest divendres al Reial Madrid la suspensió cautelar de la sanció imposada per la FIFA per la violació del reglament del fitxatge de menors d’edat. Amb aquesta decisió, el Reial Madrid, sancionat amb la impossibilitat d’inscriure futbolistes fins al gener del 2018, podria fitxar i inscriure jugadors durant la finestra del mercat d’hivern –s’inicia el 2 de gener– si llavors no hi ha una resolució definitiva del tribunal.

Tanmateix, el club blanc indicava en el comunicat que anunciava la decisió del TAS que els menors afectats per la sanció podran jugar amb els respectius equips del planter. Es tracta de cinc dels vuit jugadors que havien resultat perjudicats, entre ells els dos fills petits del tècnic blanc, Zinedine Zidane. Els altres tres ja estan fora del club.

L’altre club de la lliga espanyola sancionat pel mateix motiu, l’Atlètic de Madrid, no ha presentat el seu recurs davant del TAS –encara no han vençut els terminis– i tampoc no demanarà la suspensió cautelar perquè els joves futbolistes afectats pel càstig es troben jugant ja que han vist regularitzada la seva situació –en el cas del Reial Madrid resta pendent–. Els matalassers han posat el cas en mans d’un bufet d’advocats especialitzats en la qüestió.

Existeix un precedent de sanció pels motius que afecten Reial Madrid i Atlètic, i va implicar un FC Barcelona que va haver de conviure amb la impossibilitat de fitxar durant un temps.



EL BARÇA VISITA EL CAMP DEL RECENT ASCENDIT LEGANÉS

El Barça intentarà sumar tres punts avui al camp del Leganés (13 hores) per no perdre pistonada a la lliga després de la derrota de la passada jornada a casa contra l’Alabès. Fora de la convocatòria estan Aleix Vidal i Digne, que ja no van ser al duel de Champions davant del Celtic, a més de Busquets. Les novetats són Denis Suárez i Mathieu. “El Leganés és un equip valent, gens poruc per ser un recent ascendit. Té bona pinta”, deia el tècnic Luis Enrique sobre un rival que ha sumat quatre dels nou punts que s’han disputat. “Ells estaran al mil per mil. Si no tenim una bona versió no guanyarem”, afegia.