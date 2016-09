Andorra organitzarà l'any vinent el Campionat d'Europa divisió C

La designació es va fer a l’assemblea de la World Curling Federation d’Estocolm i es jugarà entre el 6 i el 13 de maigTHi haurà un equip al Mundial mixt de Kazan

El cúrling revifa a Andorra. Si l’any passat un equip va participar en el Campionat d’Europa divisió C a Eslovènia, el següent pas de l’Associació de Cúrling d’Andorra (Acura) serà l’organització d’aquesta mateixa competició l’any vinent al país. La designació va arribar fa uns dies a Estocolm en l’assemblea general de la World Curling Federation, que va apostar per la candidatura andor­rana en detriment de Romania, que també hi aspirava. L’Europeu C es desenvoluparà al Palau de Gel de Canillo entre el 6 i el 13 de maig, amb la participació d’uns 120 jugadors d’una vintena de països.

