Vilella es presenta d'abanderat del canvi a la federació

L’experxista s’enfrontarà a Paula Priego en les eleccions previstes per a dilluns vinent

Bernat Vilella encapçala una de les llistes que aspira a presidir la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) en les eleccions que se celebraran dilluns vinent. Si la candidatura que lidera Paula Priego podria catalogar-se com a continuista, l’exsaltador de perxa abandera “la junta del canvi”. Vilella, que està acompanyat per Efren Roca, Lluís Vendrell, Xavi Bossa, Montse Puig, Òscar Barragan i Carles Font, assegura que volen impulsar “una reestructuració a la federació i que hi hagi una gestió diferent a la que s’ha portat fins ara amb, per exemple, els reglaments i els calendaris al dia. Volem pensar per sobre de