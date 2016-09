'Rentrée' als ral·lis

Joan Vinyes correrà a Llanes amb un Suzuki Swift després d’un any i mig allunyat de les carreteres per la lesió en un braç

Joan Vinyes torna als ral·lis. Un any i mig després de l’accident d’esquí que li va provocar una greu lesió al braç, el pilot andorrà es veu amb forces de reprendre la competició amb l’equip Suzuki Motorsport, que l’ha esperat durant el temps que ha durat la recuperació. El ral·li elegit per a la rentrée serà el Villa de Llanes, a Astúries, que es disputarà el 23 i 24 de setembre. Vinyes, que estarà acompanyat pel seu copilot habitual Jordi Mercader, pilotarà un Suzuki Swift amb especificacions de la Copa monomarca. L’andorrà no es fixa cap objectiu concret en el