Neymar declara fidelitat al Barça i elogia Leo Messi

El brasiler confirma els contactes a l’estiu amb el PSG “i amb diversos clubs més”

Neymar Jr. va declarar-li ahir amor etern al Barça, fet pel qual no va acceptar alguna de les ofertes que va tenir a l’estiu, la més important, provinent del PSG, amb qui es va arribar a reunir. “No m’agrada parlar de xifres. Vam tenir converses amb diversos clubs, no només amb el Paris Saint Germain i vaig decidir quedar-me. Vaig triar el Barça perquè em sento com a casa i sóc molt feliç amb els meus companys i amb la vida que porto a la ciutat. Sóc del Barça, per això vaig decidir quedar-me i no m’arribo a veure fora