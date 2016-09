El davanter argentí, de 34 anys i en principi retirat, inicia nova etapa i col·laborarà amb l’FC Ordino, que li ha fet fitxa d’auxiliar per a la propera temporada

Javier Saviola i la seva família han triat Andorra com a lloc de residència. L’argentí, de 34 anys i que tot apunta que ja està retirat del món del futbol després de marxar el gener del River Plate, inicia una nova etapa a la seva vida, en què ha tingut constants canvis d’equip i de ciutat, i s’ha instal·lat al Principat amb la seva esposa, la model Romanela Amato, i els dos fills de la parella.

Saviola, conegut futbolísticament com el Pibito o Conejo, no vol desvincular-se totalment del futbol i s’ha ofert per col·laborar amb l’FC Ordino que presideix David