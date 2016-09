La Federació Motociclista tanca la continuïtat del Mundial per tres anys més

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA), presidida per Josep Puntí, s’ha garantit l’arribada del Campionat del Món de trial durant els propers tres anys. L’entitat va arribar a un acord a França durant el passat Trial de les Nacions amb la nova empresa promotora del campionat, Sport 7, que gestionarà els Mundials a l’aire lliure fins a l’any 2021 d’acord amb la Federació Internacional (FIM). L’entesa amb Sport 7, presidida per Jake Miller, es tancarà el mes vinent en una visita del promotor al país. En principi, l’FMA ha tornat del Trial de les Nacions amb les dates confirmades per al