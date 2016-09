“M'han donat responsabilitat a l'equip i vull fer-ho bé”

La primera temporada del retorn a l’ACB ja se’l va voler. Dos anys després ha ater­rat al Principat des de l’Estudiantes per ser un dels referents. Nacho Martín (Valladolid, 1983) veu l’equip preparat per a coses interessants.



L’equip fa unes setmanes que treballa. Renovat i sembla que amb caràcter. Com el veu?

Doncs bastant bé. Tenim ganes que arribin els tres jugadors que falten per veure com és realment l’equip però les primeres setmanes estan sent bones, més o me­nys amb bons partits. Crec que és un equip il·lusionant.



Està cridat a ser un jugador amb pes específic. Se sent responsabilitzat per aquest