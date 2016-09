L'Extremenya i el Carroi són baixa a la segona divisió

Els canvis en el nombre d’equips obliga a modificar el calendari

La segona divisió de futbol comptarà aquesta temporada amb menys equips després que l’UE Extremenya, un dels històrics de la competició nacional, i el Carroi hagin causat baixa. Si la temporada passada catorze equips van començar la competició i la van acabar dotze per la retirada del Pas de la Casa i l’Ordino B, aquest cop n’hi haurà onze si finalment el conjunt ordinenc formalitza la inscripció.

L’Extremenya, que manté el seu equip de futbol sala i per tant no cessa l’activitat com a club, s’ha vist obligat a renunciar per manca de jugadors després d’haver registrat absències de darrera hora.