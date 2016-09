El Barça es reivindica en el debut d’aquesta temporada a Europa clavant-li set gols a un impotent Celtic de Glasgow

Golejada d'escàndol Messi celebra un dels gols de la nit al Camp Nou.

Actualitzada 14/09/2016 a les 07:16

Redacció Barcelona

Tres minuts va trigar ahir el Barça a mostrar que la der­rota de dissabte en lliga al Camp Nou es pot interpretar com un accident. Messi va encetar el seu compte en aquesta Champions i va iniciar el camí de la golejada davant del Celtic de Glasgow, que es va endur un correctiu d’escàndol en un duel de batuta blaugrana i amb la tripleta atacant fent molt de mal (7-0).

El Barça va monopolitzar la pilota en l’arrencada i va viure còmode amb l’avantatge matiner, però els escocesos van tenir l’ocasió d’empatar, en un penal de Ter Stegen a Dembele en què el porter va esmenar l’errada amb una aturada al jugador francès. I poc després de l’acció Messi marcava el segon, assistit per Neymar com en el primer, aquest cop després d’una doble paret. Al final del primer temps al Celtic li anul·laven un gol per fora de joc i mentre els escocesos patien per defensar i per construir, el Barça no en tenia prou. Sortint del vestidor anotava tres gols més en un quart d’hora. El tercer de la nit en un bon xut de falta de Neymar, el quart amb una bona voleia d’Iniesta a centrada de l’hiperactiu brasiler, i el cinquè una altra vegada de Messi, rematant dins l’àrea una passada de Luis Suárez després d’iniciar la jugada en posició dubtosa. I encara n’hi va haver més, amb el sisè, de Luis Suárez, després de recollir amb el pit d’es­quenes a porteria una nova assistència de Neymar i rematar de voleia a la mitja volta. I el setè, a dos minuts per al 90, amb passada de Messi i rematada de Suárez de nou.

L’altre equip espanyol que jugava ahir, l’Atlètic de Madrid, va treure un triomf del camp del PSV, amb un gol de Saúl al final del primer temps en una acció en què els locals van demanar falta. L’equip holandès va poder empatar poc després de penal, però Oblak va aturar.

Pel que fa a altres partits de la jornada, el PSG, tot i avançar-se aviat mitjançant Cavani, va empatar a casa contra l’Arsenal (1-1); el Benfica, a qui un gol de Cervi semblava donar-li el triomf, va veure com el Besiktas l’empatava al descompte; i el Bayern golejava a casa el Rostov (5-0). El City-Borussia de Mönchengladbach va ser ajornat per la intensa pluja abans del partit.



EL MADRID INICIA LA DEFENSA DEL TÍTOL A CASA

El Reial Madrid obrirà aquesta nit la defensa del títol que va assolir la temporada passada rebent l’Sporting de Lisboa, el club en el qual es va formar l’estrella blanca, Cristiano Ronaldo. “És un partit especial, un equip especial i serà un altre moment especial a la meva vida”, reconeixia el davanter. S’espera que la tripleta atacant –Bale, Benzema i Cristiano– jugui plegada per primer cop aquesta temporada davant un rival que, com el Reial Madrid, pot presumir de ple de triomfs en el seu campionat domèstic –ha disputat quatre jornades–.