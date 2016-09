El Barça busca la reacció a Europa

Després de la desfeta contra l’Alabès vol un triomf davant del Celtic escocès

Actualitzada 13/09/2016 a les 07:15

Redacció Barcelona

L’inici de la Lliga de Campions, amb la primera jornada de la fase de grups, ofereix aquesta nit a l’FC Barcelona una oportunitat gairebé immediata de refer-se de l’ensopegada de dissabte a la lliga, quan els de Luis Enrique van perdre al Camp Nou davant de l’Alabès. L’estadi blaugrana (20.45 hores) tornarà a ser l’escenari i el Celtic de Glasgow escocès el rival amb el qual demostrar que no s’han perdut virtuts.

“És bàsic començar bé a la Champions, sobretot després d’una derrota inesperada”, indicava ahir el tècnic en roda de premsa. “Es poden treure conclusions positives de la derrota contra l’Alabès, el futbol no és una ciència exacta”, valorava després de mantenir una xerrada amb l’equip. “Ha reaccionat bé, amb ganes de competir”, hi afegia. Si a la lliga hi va haver força rotacions per a avui sembla que tornaran els teòrics titulars i fins i tot el porter Ter Stegen podria estar recuperat de la lesió per la qual va ser baixa dissabte passat. Sobre Leo Messi, indicava que “m’agradaria que jugués tots els minuts, a ell també, però aquí mana el jugador, com se sent. Serà el seu estat el que marqui els minuts que pugui jugar”. Sobre el partit que plantegi el rival, d’entrada de potencial inferior, el tècnic del Barça deia que “aquestes són les coses que als entrenadors ens apassionen, si jugarà amb 5-4-1, si ens esperarà o sortirà a pressionar... M’ocupa però no em preocupa perquè en tres anys ja ens hem trobat moltes situacions així”. Brendan Rodgers, l’entrenador de l’equip escocès, indicava que “no tenim por. Com a entrenador sempre has de creure que pots aconseguir un resultat positiu. Venim a gaudir però no de turistes, volem un bon resultat”.

Aquest dia d’estrena europea deixarà altres duels interessants, com un PSV-Atlètic de Madrid, un PSG Eindhoven-Arsenal o un Benfica-Besiktas. Els matalassers arriben a la cita després de golejar el Celta en lliga i el seu tècnic, Diego Pablo Simeone, deia dels holandesos que “són un equip difícil, de contraatac, molt complicat i ràpid”.