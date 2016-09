Zidane diu que hi ha prou plantilla

El tècnic del Madrid afirma no entendre la sanció de la FIFA que prohibeix fitxar

Actualitzada 10/09/2016 a les 07:10

Redacció Madrid

El tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, va valorar ahir la sanció de la FIFA que prohibeix a l’equip blanc –també a l’Atlètic de Madrid– fitxar fins al gener del 2018 per haver infringit la reglamentació sobre traspassos de futbolistes menors d’edat. Per una banda, el francès es va mostrar resignat i va indicar que si no prospera el recurs blanc veu prou plantilla per poder afrontar els reptes esportius futurs. “No ens perjudicarà, estic molt content amb la plantilla, que és molt llarga, amb 24 jugadors a la meva disposició. La sanció hi és i no la podem canviar”, indicava, tot confiant a la vegada que “la situació s’arreglarà ràpidament”.

Parlava també referint-se als seus fills, que juguen al Madrid i que han estat exemples de mala praxi exposats per la FIFA. “No entenc res. Et puc parlar dels meus, el club intenta fer les millors coses”, explicava, per afegir que “han nascut aquí, han viscut aquí tota la vida, no té sentit, és absurd que no puguin jugar a futbol. Espero que s’arregli ràpid aquest tema però no ho entenc i em molesta”.

També opinava ahir el tècnic del Barça, Luis Enrique, tenint en compte que amb anterioritat els blaugrana van tenir sanció pel mateix motiu. “Si amb nosaltres vaig dir que era injust, ara dic el mateix”, comentava, i afegia que Madrid i Atlètic tindran “grans plantilles” tot i no poder fitxar. “Espero que no tinguin el mateix resultat que nosaltres quan vam patir la sanció”, deia amb referència al triplet assolit llavors.



TER STEGEN ES LESIONA I SERÀ BAIXA DAVANT DE L'ALABÈS

El porter de l’FC Barcelona Marc Andre Ter Stegen serà baixa avui al Camp Nou davant de l’Alabès després de patir una lesió muscular. El contratemps podria donar l’alternativa a l’holandès Cillessen, fitxat com a relleu de Claudio Bravo, que va recalar al Manchester City abans que es tanqués el mercat. La Lliga de Campions de la setmana vinent fa que els tres grans de la lliga espanyola entrin avui en acció en la tercera jornada de lliga. Barça i Madrid buscaran mantenir el ple de punts a casa, davant Alabès i Osasuna, mentre l’Atlètic buscarà el seu primer triomf –fins ara té dos empats– al camp del Celta.