Andorra es classifica per als quarts de l'Europeu sub-18

La selecció derrota Eslovènia i se situa entre els millors vuit combinats del continent

La selecció andorrana de bàsquet 3x3 va aconseguir ahir la classificació per als quarts de final del Campionat d’Europa de la categoria després de superar Eslovènia, la segona del rànquing (21-17), en el segon partit del grup B. En el de l’estrena, l’equip que formen Alexis i Hugo Bartolomé, Èric Peña i Aaron Guzmán, havia perdut davant la República Txeca per 18 a 13. Andorra, que ja té com a premi haver-se situat entre les vuit millors seleccions del continent, espera ara rival, que sortirà avui entre l’amfitriona, Hongria, Turquia o Letònia.

El seleccionador, Èric Bartolomé, comentava sobre el partit contra