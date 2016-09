El comitè d’apel·lació de la FIFA confirma la sanció per haver infringit les normes sobre traspassos de futbolistes menors d’edat

Reial Madrid i Atlètic no podran fitxar fins al gener del 2018 El Madrid de Florentino Pérez buscarà una resolució favorable als seus interessos al TAS.

Actualitzada 09/09/2016 a les 07:12

Redacció Madrid

La FIFA va anunciar ahir que el comitè d’apel·lació havia desestimat els recursos presentats pel Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid, que no podran fitxar en els propers dos períodes de mercat de traspassos o el que és el mateix, fins al gener del 2018. La raó de la sanció és haver infringit la normativa sobre traspassos i altes internacionals de futbolistes menors d’edat, com fa un temps li va passar també a l’FC Barcelona. Els dos equips de Madrid, que van ser castigats el 14 de gener passat per la comissió de disciplina de la FIFA, no podran fitxar ni donar d’alta “cap futbolista nacional o estranger durant els propers dos períodes de contractació íntegres”, segons la resolució, que sí que obre als clubs la possibilitat d’alliberar jugadors.

A banda de la sanció esportiva, l’Atlètic ha estat multat amb 900.000 francs suïssos (822.000 euros) i el Madrid amb 360.000 (328.000), a més de rebre una advertència, i se’ls ha concedit un termini de 90 dies per regularitzar la situació de tots els menors afectats.

La resposta dels clubs no es va fer esperar i ahir mateix les dues entitats anunciaven la presentació d’un recurs d’apel·lació per la via d’urgència davant el Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS). En un comunicat, el club presidit per Florentino Pérez “lamenta la citada resolució tot entenent que és profundament injusta” i demana “la revocació íntegra de la mateixa, amb la plena convicció d’obtenir una resolució totalment favorable”. L’FC Barcelona va seguir en el seu moment el mateix procediment però el TAS va donar la raó a la FIFA i es va quedar dos períodes sense fitxar.