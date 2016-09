'Purito' torna a competir per ordre de l'equip Katusha

El resident, que es va acomiadar als Jocs, té contracte fins final d’any

Actualitzada 09/09/2016 a les 07:14

Redacció Andorra la Vella

Els aficionats al ciclisme podran gaudir de Joaquim Purito Rodríguez unes curses més. El resident, que es va acomiadar del ciclisme en actiu amb el cinquè lloc als Jocs de Rio, ha estat convidat pel seu equip, el Katusha, a complir el contracte que té en vigor i que s’acaba el 31 de desembre. Aquest canvi de plans portarà Purito a participar en les clàssiques de la tardor italianes i a tancar, ara sí definitivament, la carrera professional a l’Abu Dhabi Tour, del 20 al 23 d’octubre. Abans, el ciclista de Parets ha de participar en la Milà-Torí i el Giro del Piamont, que li serviran de preparació per al Giro de Lombardia, La cursa de les fulles mortes, que ha guanyat dues vegades. “L’equip vol que hi vagi”, van ser les paraules de Purito Rodríguez per explicar la decisió de seguir en actiu uns mesos més. “Vaig prendre la decisió de retirar-me després dels Jocs, però el meu contracte amb el Katusha no acaba fins al 31 de desembre”, va insistir.



Contrarellotge a la Vuelta

Chris Froome (Sky) tindrà avui l’última oportunitat per mirar d’arrabassar-li a Nairo Quintana (Movistar) el mallot vermell de líder de la Vuelta. El britànic té com a grans aliats els 37 quilòmetres contra el crono entre Xàbia i Calp. Ahir la jornada es va decidir a l’esprint, que va guanyar el danès de l’Orica Magnus Cort Nielsen, sense que hi hagués canvis a la general. El resident Esteban Chaves, tercer, buscarà mantenir la posició de podi.