D'illa a illa

Sintu Vives ha superat un nou repte. Ser ‘finisher’ a l’Ötillö Swinrun World Championship, a Suècia, prova de resistència extrema que combina nedar al mar Bàltic i ‘trail running’. Entre illes.

La polivalència de Sintu Vives està més que confirmada. L’última “bogeria” en què ha pres part l’andorrà amb el seu company –i cunyat– Àlex Rebés és l’Ötillö Swimrun World Championship, una prova de 75 quilòmetres, 10 dels quals són de natació en aigües obertes –i no en un mar qualsevol, sinó al Bàltic, per l’arxipèlag d’Estocolm– i 65 de trail running. I fent nombroses transicions. “Tot va començar perquè el meu cunyat hi volia anar i no es podia classificar i jo vaig demanar la plaça per mèrits després dels resultats de l’any passat a les Skyraces. Ara puc dir