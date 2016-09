Froome reconeix els errors de l'Sky

El britànic assegura que els seus companys no haurien de seguir en cursa

Actualitzada 07/09/2016 a les 07:17

Redacció Castelló

El britànic Chris Froome va perdre diumenge pràcticament totes les possibilitats de victòria a la Vuelta a Espanya i ahir, durant la jornada de descans a Castelló, es va mostrar molt crític amb el paper dels seus companys de l’equip Sky a l’hora de respondre al sorprenent atac inicial d’Alberto Contador, que Nairo Quintana va aprofitar per obrir un forat gairebé definitiu al capdavant de la classificació general.

“No em sembla just que els meus companys segueixin amb mi. Si hi ha una norma és per complir-la”, declarava el tres vegades guanyador del Tour després que 91 corredors, entre els quals tots els companys d’equip, arribessin diumenge fora del control a la meta situada a l’estació d’esquí de Formigal. “Ens van agafar de sorpresa, esperàvem que corredors implicats a la general busquessin l’escapada. Vam tenir un error de posicionament. He de ser honest i dir que no estàvem preparats per a un atac de Contador o Quintana”, hi afegia.

Froome va perdre 2’42” respecte al colombià del Movistar que el van deixar encara segon a la general però a 3’37”. Tot i que el pilot encara avui una etapa de 177,5 quilòmetres fins a Llucena amb quatre ports de muntanya i final en alt a l’inèdit Mas de la Costa, el britànic reconeixia que les seves possibilitats de victòria a Madrid diumenge vinent són pràcticament nul·les. “Hauré de deixar la Vuelta per a un altre any. No conec les pujades de demà i seguint el llibre de ruta és molt complicat saber on poder fer mal. Les etapes que resten les hauré de córrer d’una manera molt tàctica si vull intentar recuperar una mica de terreny”, comentava també ahir el líder de l’Sky, que va assegurar tenir la Vuelta entre un dels grans objectius futurs: “És una cursa que m’encanta i la seguiré fent els propers sempre que els recorreguts em permetin lluitar per guanyar-la.”

També va parlar ahir a Castelló el resident Esteban Chaves, tercer a la general. El colombià, que aquesta temporada va signar una segona posició final al Giro d’Itàlia, no va voler assegurar la seva presència al Tour de França de l’any vinent, tot i el seu bon rendiment a les altres dues grans curses del calendari. “No és una cosa que em torni boig ara mateix. Hauré de veure quines curses disputo i quines s’ajusten millor a les meves condicions i ja ho veurem”, indicava.