L'Espanya de Lopetegui crida a l'optimisme contra Liechtenstein

Golejada amb participació de Sergi Roberto, Vitolo i doblets de Diego Costa, Morata i Silva

Actualitzada 06/09/2016 a les 07:08

Redacció Lleó

L’Espanya de Julen Lopetegui es va estrenar ahir de forma oficial amb una golejada (8-0) contra Liechtenstein construïda en els segons 45 minuts. Els doblets de Diego Costa i Álvaro Morata van obrir el debat del 9 en un esquema amb un sol punta, David Silva va tornar a mostrar la seva millor versió com va fer ara fa uns dies a Bèlgica, i Sergi Roberto i Vitolo també van ser partícips del festival golejador.

Espanya va golejar i divertir en una crida a l’eufòria després d’un fosc final de cicle, però a més va marxar de Lleó amb una renda molt favorable i a tenir en compte de cara a un possible empat al final d’una fase classificatòria en la qual només el primer de grup obté bitllet directe cap a Rússia.

Lopetegui va introduir dues úniques novetats respecte al seu primer onze contra Bèlgica; Sergio Roberto per Dani Carvajal al lateral dret i l’obligada de Diego Costa en punta pels problemes físics de Morata. L’hispanobrasiler no va desaprofitar l’oportunitat d’entrar a l’onze per reconciliar-se amb el gol amb la samarreta espanyola quan s’havien disputat nou minuts. Amb l’1 a 0 es va arribar al descans.

A la segona meitat la superioritat espanyola es va plasmar amb els set gols restants, gràcies en part al desequilibri per bandes amb l’entrada de Nolito. Els ànims visitants dequeien a mesura que ho feien els gols i una Liechtenstein resignada va veure com encaixava els tres darrers en els últims vuit minuts, en els quals Morata va respondre amb el seu doblet al fet per Costa.

Itàlia, la principal rival d’Espanya en el grup, va superar Israel (1-3) amb gols de Pellé, Candreva i Immobile. Anit també va ser una jornada històrica per al futbol internacional amb l’estrena oficial de la selecció de Kosovo, que en el debut va esgarrapar un punt a Finlàndia (1-1).