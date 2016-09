Una ventafocs per al debut oficial de Julen Lopetegui

Espanya rep avui Liechtenstein a la primera jornada del grup B

05/09/2016

Redacció Lleó

La selecció espa­nyola debuta a la fase de classificació per al Mundial de Rússia 2018 avui (20.45 h) contra el rival més dèbil del grup, Liechtenstein. El partit a Lleó serà també l’estrena en un compromís oficial de Julen Lopetegui, que dijous passat va debutar amb victòria (0-2) en un amistós contra Bèlgica.

Espanya buscarà començar el camí cap a Rússia amb una golejada que li permeti començar a marcar distàncies contra la gran rival en el grup, Itàlia, que visita Israel, en la lluita per la primera plaça, única que dóna accés directe a la fase final del Mundial. El partit d’avui pot ser ideal per a Diego Costa, que es perfila com a titular en punta per les molèsties físiques d’Álvaro Morata. L’hispanobrasiler només ha vist porteria en una ocasió en les deu internacionalitats que ja suma amb la selecció adoptiva.

La classificació per al Mundial de Rússia va començar ahir i entre els duels més destacats Anglaterra va superar (0-1) Eslovàquia in extremis amb un gol d’Adam Lallana al minut 90, en l’estrena a la banqueta de Sam Allardyce.