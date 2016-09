El pas per Vallnord del circuit mundial de BTT se salda amb 36.000 aficionats a Pal, per sobre de les previsions

El pas de la Copa del Món de BTT per Vallnord es va tancar ahir amb les victòries del francès Julien Absalon i de la suïssa Jolanda Neff en la prova de cross-country olímpic (XCO) i amb un balanç excel·lent en l’àmbit organitzatiu, avalat per la Unió Ciclista Internacional (UCI). Pel que fa a espectadors la Copa del Món ha superat les previsions d’assistència i segons les dades de Vallnord entre els tres dies es van aplegar 36.000 aficionats (3.000 divendres, 18.000 dissabte i 15.000 ahir), mil més dels previstos prenent com a referència l’edició del 2013 i el Mundial