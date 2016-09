Espectacular xoc entre Pol Espargaró i Baz en un Gran Premi que guanya Viñales

Maverick Viñales (Suzuki) va ser ahir el gran triomfador en el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, a Silverstone, on l’espanyol va aconseguir la seva primera victòria a la categoria reina, tornant Suzuki al més alt del podi, cosa que no feia des de l’any 2007. La cursa va estar marcada per l’aparatós accident només sortir entre el resident Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech) i el francès de l’equip Avintia Racing establert al Principat Loris Baz. El xoc va ser espectacular, però els dos pilots van sortir il·lesos i sense lesions greus després de passar revisió al centre