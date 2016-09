Jenson Button, renovat per McLaren-Honda per dos anys, s’encarregarà de desenvolupar el cotxe i el belga Stoffel Vandoorne ocuparà el seu lloc

Nou company per a Alonso Lewis Hamilton somriu satisfet amb l'equip ahir al circuit de Monza.

Actualitzada 04/09/2016 a les 07:19

Redacció Monza

L’equip McLaren-Honda de Fórmula 1 va anunciar ahir els pilots que correran el Mundial 2017. Amb Fernando Alonso confirmat, la novetat va ser la inclusió del jove pilot belga Stoffel Vandoorne, que agafarà el relleu del britànic Jenson Button. L’excampió del món, però, no es retirarà sinó que serà l’encarregat de desenvolupar el monoplaça, feina per a la qual ha estat renovat per dos anys més. “Amb Fernando i Stoffel tenim l’equilibri perfecte entre brillantor demostrada i immens potencial”, va assenyalar Ron Dennis, director de l’equip. Amb referència a Button, excampió del món i amb 15 victòries en Gran Premi, Dennis va comentar que “ha estat superb durant aquests set anys com a pilot de l’equip o, com estem veient aquesta temporada, segueix estant-ho, no només ràpid i en forma, també experimentat i expert. Aquí correrà la seva cursa número 298 i és el pilot més experimentat de la graella”.

Button, de la seva banda, es va mostrar “encantat” de continuar a l’escuderia amb les noves funcions. “Estic molt emocionat per la meva nova feina, que agafo després de converses profundes amb Ron. Estic desitjant involucrar-me encara més amb l’equip i ajudar a portar l’èxit pel qual tant ens estem esforçant”, va indicar el pilot, que va deixar clar que “no em retiro. He firmat per dos anys, pretenc treballar dur per al desenvolupament del cotxe i donar suport a l’equip”.

Fernando Alonso va elogiar Button, de qui va assegurar que “ha estat un company brillant durant aquest temps. Que segueixi treballant amb nosaltres en el seu nou rol és una notícia fantàstica”. L’asturià, que va recordar que aquesta temporada “encara està lluny d’acabar”, va parlar del futur amb McLaren: “Estic molt compromès per fer d’aquest equip un equip guanyador i l’any vinent crec fermament que veurem els resultats a l’esforç que hem posat els darrers dos anys”. Alonso confia ampliar amb el McLaren les 32 victòries en Gran Premi del seu palmarès.



HAMILTON FA LA SETENA 'POLE' A MONZA

Lewis Hamilton va portar ahir el seu Mercedes a la pole, setena de la temporada, en el Gran Premi d’Itàlia de Fórmula 1, que es disputa a Monza. El pilot britànic, actual líder del Mundial, va ser més ràpid que el seu company a Mercedes, Nico Rosberg, segon, en una demostració més del domini de l’escuderia alemanya, capaç de sumar 13 de les 14 poles possibles. Darrere Hamilton i Rosberg es van situar els Ferrari de Sebastian Vettel i Kimi Raikkonen, mentre que el Williams de Valtteri Bottas va sorprendre i va quedar per davant dels Red Bull de Verstappen i Ricciardo. L’espanyol Fernando Alonso no va passar de la Q2 i sortirà dotzè, després de veure’s beneficiat per la penalització al francès Romain Grosjean, que va decidir canviar la caixa de canvi del seu monoplaça. Carlos Sainz (Toro Rosso) sortirà 15è.