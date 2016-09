El nord-americà Danny Hart i la britànica Rachel Atherton manen a les darreres finals de la temporada a Vallnord

Els noms d’Aaron Gwin i Rachel Atheton aniran per sempre associats a la prova de descens de Vallnord 2016. El nord-americà va posar fi a cinc anys d’espera i va aconseguir el seu tercer títol, mentre la britànica, ja campiona, va completar una temporada perfecta amb la setena victòria en les set curses disputades. La pluja de darrera hora va fer encara més dur per als riders el ja de per si exigent traçat andorrà i va dotar de major al·licient esportiu una jornada amb èxit d’assistència.

Abans que la pluja fes acte de presència, el nord-americà Danny Hart va aconseguir