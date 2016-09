El MoraBanc s'estrena amb una victòria treballada

El renovat conjunt de Joan Peñarroya reacciona en el darrer quart en el primer compromís de pretemporada, amb el Betis

El MoraBanc va estrenar ahir la pretemporada amb una treballada victòria a la primera jornada del Circuit Movistar contra el Reial Betis Energía Plus (71-77), en la qual l’equip de Joan Peñarroya va començar a mostrar quines seran les línies mestres de la present temporada.

“Ha estat un entrenament contra un equip que juga un bàsquet molt físic i molt atractiu. Estic satisfet de com ha anat i de la reacció que hem tingut en el darrer període després que ens deixéssim anar una mica”, comentava el tècnic andorrà. I és que el conjunt andalús estava liderat per Kenny Cherry, que