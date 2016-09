Messi fa líder l'Argentina però empitjora de les molèsties i torna a Barcelona

Actualitzada 03/09/2016 a les 07:03

Redacció Mendoza (Argentina)

Leo Messi va tornar a la selecció argentina. I ho va fer per regalar-li al seleccionador, Edgardo Bauza, la primera victòria en l’estrena a la banqueta i a l’Argentina el lideratge de la fase sud-americana per disputar el Mundial de Rússia 2018. El crac del Barça va fer l’únic gol del partit contra l’Uruguai en un xut que va desviar Giménez (42’). L’alegria a Mendoza, però, no va ser completa per a Messi, que va empitjorar de les molèsties que patia a l’abductor, com reflectia un informe dels serveis mèdics del Barça, i avui tornarà a la capital catalana, perdent-se així el duel de dimarts contra Veneçuela.

“Messi no podrà estar el proper partit, té una inflamació al pubis i hem de cuidar-lo. Hem parlat amb el cos mèdic i amb el jugador i hem decidit que no jugui”, assegurava ahir Edgardo Bauza. També ho va confirmar l’AFA en un comunicat mèdic que explicava que “Messi ha realitzat tractament mèdic i quinèsic pel quadre de dolor inguinocrural. Continuarà amb indicació de descans esportiu i no jugarà contra Veneçuela”. El Barça, que ha d’afrontar set partits en 23 dies, espera l’arribada del crac per iniciar el tractament recuperatori.