El CAVA no aspira a presidir la federació

El club, que veu llum als seus problemes econòmics, no promourà cap llista

La junta directiva del Club d’Atletisme Valls d’Andorra (CAVA), presidida per Àngel Dalmau, va tenir ahir una reunió clau en la qual es va decidir que cap candidatura promoguda pel club aspirarà a presidir la Federació Andor­rana d’Atletisme (FAA) en les eleccions programades per al 19 de setembre. En la trobada, que podria haver significat el final de l’entitat, aclaparada per problemes econòmics, es va explicar que la situació ha fet un gir important. En aquest sentit, segons fonts de la junta, la federació s’ha compromès a fer efectiu dilluns el pagament dels diners que li deu per diferents conceptes