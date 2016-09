Thirion, tercer a la ronda classificatòria a Vallnord

Els andorrans Guillem Casal i Albert Barilaro queden fora de la competició

Actualitzada 02/09/2016 a les 17:49

La primera jornada de competició a la Copa del Món de BTT de Vallnord d'aquest matí ha definit els vuitanta classificats de la prova de descens absolut masculí. Remi Thirion, de l'equip Commençal-Vallnord, ha estat tercer en la prova d'avui amb un temps de 4:16.750, per darrere de Aaron Gwin (4:12.314) i Troy Brosnan (4:12.332). Qui no s'ha classificat són els riders andorrans Guillem Casal i Albert Barilaro, que han quedat a la posició 137 i 138, respectivament, patint caigudes en tots dos casos.



En la categoria femenina ha estat Myriam Nicole, de l'equip Commençal-Vallnord, que ha encapçalat la prova d'avui, amb un temps de 4:59.133. En la categoria júnior de les noies, l'andorrana Blanca Aracil també ha participat avui a la ronda classificatòria, però ho ha fet amb el passi a la competició assegurat. Ha fet un temps de 6:40.025 condicionat per la caiguda que ha patit. La rider, encara la prova amb aspiracions de provar-se i amb ganes de passar pàgina a l’accidentada participació marcada per les caigudes al Campionat del Món de l’any passat.