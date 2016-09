La selecció fitxa un tècnic de l'Espanyol per reforçar l''staff'

El seleccionador de futbol Koldo Álvarez va presentar ahir el nou integrant de l’staff tècnic, que col·laborarà durant la fase de classificació per al Mundial de Rússia 2018 que comença dimarts. Es tracta del basc Igor Labaien (Tolosa, 1977), entrenador que treballa a l’àrea esportiva de l’RCD Espanyol, feina que compaginarà amb el suport al cos tècnic liderat per Koldo Álvarez. “Volíem incorporar un nou membre a l’staff tècnic. Ens ha costat però ja el tenim. Em va convèncer des del primer dia. L’Igor ens pot aportar molt com a entrenador i a l’àrea d’scouting. Volíem algú que conegués el