Andorra sub-21 es mereix un millor resultat davant Lituània

La selecció de futbol sub-21 no va poder repetir la victòria de fa un any contra Lituània i va caure ahir a Vilnius amb un solitari gol de Sirgedas a la primera meitat en el penúltim partit de la fase de classificació per a l’Euro 2017 de la categoria. El combinat nacional, dirigit ahir per Jesús Julián Lucendo, va merèixer millor sort, però la precisió en una falta lateral executada per Sirgedas a l’escaire (34’) va tombar els andorrans. I això que els joves del Principat van gaudir a la primera part d’ocasions clares per marcar.

La igualtat que va presidir