Espanya estrena el cicle Lopetegui contra Bèlgica

Casillas, fora d’una convocatòria per primer cop després de 16 anys

Actualitzada 01/09/2016 a les 07:18

Redacció Bruselles

Julen Lopetegui debuta avui com a seleccionador espanyol absolut a Brussel·les en un partit amistós contra Bèlgica. El relleu de Vicente del Bosque a la banqueta d’Espanya ha suposat un canvi a la fisonomia de l’equip, que aquesta nit (20.45 h) presentarà un bon grapat de novetats sobre la gespa de l’estadi Rei Balduí, l’antic Heysel.

La principal novetat estarà sota els pals. Per primera vegada després de 16 anys i 167 internacionalitats, Iker Casillas no figura a la llista d’Espanya. David de Gea, titular a l’Eurocopa de França, Pepe Reina i el debutant Adrián són les opcions de Lopetegui a la porteria. També podrien disputar minuts avui les grans novetats a la llista, Marco Asensio i Saúl Ñíguez, així com els retornats Diego Costa, Mata, Javi Martínez i Vitolo.

El duel d’avui també suposarà l’estrena a la banqueta de Bèlgica del tècnic de Balaguer, Roberto Martínez. El fins a l’anterior temporada entrenador de l’Everton anglès va agafar les regnes del combinat belga després del paper decebedor a la passada Eurocopa a la qual arribava amb l’etiqueta d’una de les grans alternatives a les favorites habituals.