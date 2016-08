Walker, Antetokounmpo i Jelinek, nous exteriors del MoraBanc, volen guanyar-se espai en el campionat espanyol

Si la setmana passada es presentaven dos interiors experimentats, ahir era el torn de la línia exterior i la joventut. El nord-americà David Walker (22 anys), el grec Thanasis Antetokounmpo (24) i el txec David Jelinek (25) eren protagonistes d’un MoraBanc Andorra que fa una setmana que treballa.

Per als dos primers, alers de diferents perfils, aquesta serà la seva primera experiència a l’ACB, mentre que Jelinek, escorta polivalent, busca una segona oportunitat en la competició espanyola, on va estrenar-se ben jove i on arriba més fet. Esperen un exercici d’èxit en el que saben que el triomf de l’equip hauria