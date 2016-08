Actualitzada 30/08/2016 a les 07:24

El pilot britànic de MotoGP resident al Principat Bradley Smith (Yamaha) no disputarà els grans premis de la Gran Bretanya ni de San Marino per una lesió de lligaments del seu genoll dret. Smith va caure quan es preparava per a les 8 hores de Oschersleben (Alemanya) la setmana passada i l’equip Monster Yamaha Tech el rellevarà per l’anglès Alex Lowes.