El davanter, convocat amb Espanya, va passar per Barcelona per la revisió mèdica

Paco Alcácer, la cirereta del pastís El davanter Paco Alcácer abandona el València per fitxar per l'FC Barcelona.

Actualitzada 30/08/2016 a les 07:23

Redacció Barcelona

Luis Enrique podrà comptar d’immediat amb el quart davanter de la seva plantilla, el jugador que ha de donar oxigen als integrants de la tripleta ofensiva de l’FC Barcelona, Messi, Neymar i Luis Suárez. I aquest es diu Paco Alcácer. El davanter del València, que ja no va jugar el cap de setmana, va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona abans d’incorporar-se a la concentració de la selecció espanyola, que juga contra Bèlgica i Liechtenstein a la finestra de partits internacionals dels dies vinents. Mitjans del país veí indicaven que si no hi ha cap contratemps de darrera hora l’anunci oficial de la incorporació es produirà demà.

Quan encara no es coneixen oficialment les xifres del traspàs, s’especula que el club blaugrana pagarà al València trenta milions d’euros més un parell en variables pel fitxatge del jugador. Segons la premsa especialitzada espanyola, el davanter blaugrana Munir, que aniria cedit al quadre valencianista, en principi no forma part d’una operació que no acabar de satisfer els aficionats del València. Es considera que Alcácer és un dels referents del planter de l’entitat de Mestalla.



Messi marxa amb molèsties

D’altra banda, el davanter Leo Messi ha marxat cap a l’Argentina per disputar partits de classificació amb la seva selecció tot i haver sortit tocat del partit que diumenge va jugar a San Mamés. L’informe sobre les proves que li van realitzar ahir parla de “molèsties a l’adductor esquerre” i es descarta cap mal de gravetat. Segons com evolucioni d’aquestes mo­lèsties, i d’acord amb el consens entre els serveis mèdics del Barça i de la federació argentina, es decidirà si el jugador participa en els dos partits programats. El primer arriba a la matinada de dijous a divendres davant de l’Uruguai, un rival que de ben segur motiva el jugador blaugrana.