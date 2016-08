La selecció afronta amb energia renovada l'estrena al Preeuropeu

Koldo assegura que Letònia és un rival “per no equivocar-nos”

Falta tot just una setmana perquè Andorra torni a intentar el que fa moltes fases de classificació que se li resisteix, puntuar en competició oficial, i Koldo i els seus homes arriben amb energies renovades. “No portem els partits de qualitat que ens hauria agradat en aquesta pretemporada, però volem afrontar aquesta mancança amb moltíssima il·lusió”, indicava ahir el seleccionador, que va donar una primera llista de 24 noms per al partit de dimarts vinent davant de Letònia, que assegura que “és un rival per no equivocar-nos. En la darrera fase només va perdre un partit fora de casa. És