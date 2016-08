El Principat ja compta amb el tercer àrbitre FIBA

Aitor Alba s’ha afegit a Antonio Zamora i Igor Esteve com a àrbitre andorrà de categoria FIBA. Si els seus col·legues ho són en la modalitat convencional ell ha aconseguit el nivell que li permetrà dirigir competicions internacionals en la modalitat 3x3. Després d’arrencar amb una formació a Bratislava aquest mateix any, Alba va rebre una avaluació en el Preeuropeu celebrat a Andorra per acabar aconseguint la qualificació. Així, passa a formar part d’un grup d’una quarantena de col·legiats en una disciplina incipient en què Andorra s’ha posicionat bé a tots els nivells.

“Fa vuit anys que estic dedicat a l’arbitratge,