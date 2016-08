El tècnic, Xavi Pascual, i el capità, Víctor Tomàs, destaquen les característiques de les instal·lacions de la parròquia

Actualitzada 30/08/2016 a les 19:11

Després de l'estada que el passat mes de juny va realitzar la selecció espanyola femenina d'handbol al Pas de la Casa, aquesta setmana ha estat el torn del Barça Lassa, que novament ha decidit fer parada a Encamp durant el seu calendari de pretemporada. Tot i que enguany l'estada s'ha traslladat de la primera a la darrera setmana de pretemporada, l'entrenador del Barça Lassa d'handbol, Xavi Pascual, ha reconegut que "a Encamp estem com a casa", motiu pel qual tot i no poder ser-hi durant la primera setmana de pretemporada, "hem volgut venir igualment per continuar treballant i fer grup en un ambient ideal i no perdre el costum". "Per nosaltres és un plaer estar aquí i tot són facilitats", ha admès.



El capità de l'equip, Víctor Tomàs, no només ha destacat que les instal·lacions "són molt bones", sinó que també altres aspectes més concrets com ara les temperatures més suaus que afavoreixen el rendiment en els entrenaments i el fet de poder recuperar les cames un cop finalitzades les sessions "amb l'aigua natural del riu fantàstic que tenim al costat". A més, ha definit Encamp com a un "talismà", ja que tal com ha recordat, "en les tres darreres temporades hem guanyat 18 dels 21 títols en joc". Tomàs també ha precisat que durant aquestes estades s'aprofiten alguns moments per fer activitats paral·leles que "permeten trencar una mica la rutina dels entrenaments i fer equip".



Per la seva banda, el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha recalcat que per a la parròquia és molt important que equips punters com el Barça Lassa confiïn en les instal·lacions encampadanes i en aquest sentit ha recordat que "també ho fan altres equips de renom europeu i internacional". Així, Torres ha reiterat que la voluntat del Comú segueix sent la de posicionar Encamp com a una destinació de turisme esportiu i, per tant, "que clubs importants comptin amb les instal·lacions encampadanes és cabdal per assolir aquest objectiu".



Pel que fa a l'estada de la secció de bàsquet, que finalment, per motius de calendari, no s'ha acabat materialitzant, Torres ha reconegut que "ens sap greu", però ha precisat que "ho entenem, ja que enguany, amb els Jocs de Rio, les agendes s'han vist modificades i molts jugadors no han tingut vacances". En qualsevol cas, s'ha mostrat confiat a poder acollir a la secció de bàsquet en un futur. De fet, ha confirmat que ja s'està treballant en un nou conveni per als pròxims dos anys.