“Volem eixugar el deute sense perjudicar interessos esportius”

De Sant Julià, 49 anys d’edat, treballa de dependent i des de fa ben poc és el nou president de l’FC Andorra, al que creu que pot treure de la crisi juntament amb la seva junta.



Com s’embarca en un club amb una situació tan delicada?

No volem que desaparegui. No som els salvadors de la pàtria però per a nosaltres és molt trist que el club més antic del Principat se n’anés en orris per la mala gestió de directives anteriors.



Quin deute toca afrontar i de quina manera ho faran?

Se’n va entre 250.000 i 300.000 euros. El que està a la