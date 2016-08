Un gol de Rakitic dóna el triomf al Barça a San Mamés

Els blaugrana van exhibir un bon to però van errar força en atac

Redacció Bilbao

L’FC Barcelona va aconseguir ahir una victòria mínima, amb gol del croat Rakitic, en la primera sortida de la temporada, al complicat terreny de joc de l’Athletic de Bilbao (0-1). L’equip que dirigeix Luis Enrique, que suma els sis punts possibles com l’etern rival Reial Madrid, va generar força futbol però va perdonar massa davant de la porteria rival.

Els locals van exercir l’estratègia esperada, una pressió alta per intentar complicar la circulació blaugrana, però el Barça va saber sortir-se’n i de seguida va generar ocasions de gol. Això sí, els riscos van propiciar una entrega defectuosa de Ter Stegen que va recollir Beñat i el porter va esmenar aturant la pilota amb la cara.

El gol, als vint minuts de joc, va ser una jugada marca de la casa, amb una combinació llarga que va acabar amb la pilota oberta a la banda esquerra de l’atac blaugrana perquè Arda Turan controlés i posés una mesurada centrada a Rakitic. El croat, guanyant l’esquena al seu marcador, va rematar a la xarxa. El 0 a 1 va permetre jugar amb comoditat al Barça, que amb tot va errar ocasions i va mantenir viu un Athletic superat però amb fe i grapa. L’entrada de Luis García va donar més empenta als locals i en la recta final el matx va estar massa descontrolat per als interessos blaugrana. Mentre els locals protestaven un possible penal a Muniain, Luis Suárez fallava una dar­rera ocasió sense porter.