La UEFA repartirà més diners de les competicions de clubs

L’ens anuncia un nou model per al 2018 que beneficia tots els països

El rendiment del futbol continental continua deixant diners per als clubs i campionats més modestos, entre ells els del Principat. La UEFA, en un acord signat amb l’Associació de Clubs Europeus (ECA) per al cicle 2018-2021, ha presentat una nova fórmula de competicions que no canvia el sistema però sí en modifica l’accés. A la fase de grups de la Lliga de Campions, per e­xemple, les grans lligues tindran plaça segura per a quatre equips i canvis com aquest portaran més in­gressos.

L’ens futbolístic ja ha anunciat més distribució de diners per als clubs que participin a la Champions League com