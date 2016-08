Sallés deixa la porta oberta als Jocs dels Petits Estats

La judoka assegura que seguirà entrenant tot i deixar l’alta competició

La judoka Laura Sallés està de tornada al Principat després dels Jocs de Rio, que posen punt i final a l’etapa de competició d’alt nivell tal com va anunciar després de la seva participació. Amb tot, ahir va deixar la porta oberta a estar a una cita important per a l’esport del país com són els Jocs dels Petits Estats de l’any vinent, que es disputaran a San Marino.

“Ara no ho puc assegurar, però està clar que l’entrenament m’encanta i no deixaré el judo de cop. El que deixo és l’alt nivell”, explicava. De moment es vol prendre uns mesos