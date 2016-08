Mònica Doria queda fora de la final de C1 al Campionat d'Europa júnior

Mònica Doria no va poder aconseguir ahir el passaport per a la final de la categoria C1 en el Campionat d’Europa júnior de canoa caiac, que es disputa a la localitat eslovena de Solkan. La palista de l’equip FAC-Sant Eloi va tenir problemes durant la baixada i es va quedar sense possibilitats, havent-se de resignar a la darrera posició de les quinze competidores de la penúltima ronda –passaven les deu millors classificades–. “La veritat és que ho podria haver fet millor, però no ha pogut ser”, comentava Doria sobre la competició de C1, en la que l’alemanya Kira Kube va