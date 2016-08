La marató que no arriba

Aviat farà dos anys del novè lloc de Marcos Sanza a la marató d’Amsterdam, amb marca personal inclosa. Era la seva quarta cursa en la distància i la cinquena se li resisteix. Si les obligacions laborals li permeten una bona preparació, pensa en la primavera vinent.

Es veu en un bon moment de la seva carrera i pensa que els resultats de la darrera temporada ho corroboren, però Marcos Sanza necessita guanyar-li hores al dia per afrontar el repte de la seva cinquena marató, amb l’objectiu de batre la seva millor marca personal entre cella i cella. Aquesta va arribar l’octubre del 2014, a la capital holandesa, amb 2 h 16’59” i de moment no es veu per assaltar-la. Preparar en condicions una distància com aquesta demana entrenaments llargs, sessions dobles a diari, i els seus horaris laborals no li ho permeten. Si el 2015 va