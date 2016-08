Fernández diu que el Barça vol reforçar la davantera amb “Alcácer o ningú”

El dia en què l’FC Barcelona presentava el porter holandès Jasper Cillesen, substitut de Bravo, el secretari tècnic, Robert Fernández, va deixar clar que Paco Alcácer és l’objectiu primordial per reforçar la davantera. “És Alcácer o ningú”, indicava amb contundència sobre el valencianista. “És un jugador que ens interessa moltíssim, hi estem treballant”, indicava per afegir que el fitxatge està costant però fins al dia 31 el mercat està obert i cal ser pacient.

Cillesen, de la seva banda, es mostrava molt content d’aterrar a Barcelona. “Fitxar per al Barça és un somni fet realitat. Si puc jugar aquí, a un