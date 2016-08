Doria passa a les semifinals de l'Europeu júnior

En C1 va necessitar de la segona ronda mentre que Laura Pellicer va quedar fora

La palista andorrana Mònica Doria va classificar-se ahir per a les semifinals de la categoria C1 en l’Europeu júnior de canoa-caiac, que es disputen a la localitat eslovena de Solkan. Doria va necessitar d’una segona mànega de classificació després de no poder estar entre les deu millors a la primera –va ser dotzena–. En aquesta segona baixada l’andorrana va aconseguir la segona plaça i així va entrar entre les quinze competidores que estaran en la penúltima ronda de més de trenta que hi van prendre part. No va poder passar a les semifinals Laura Pellicer, que va quedar fora del tall en les dues mànegues –18a i 22a–. “Cada vegada hi ha més nivell en la categoria C1 femenina”, deia Doria sobre unes classificatòries en què la millor de la primera mànega va ser l’espanyola Klara Olazabal.

Les dues palistes del Principat competiran avui en les sèries de la modalitat de K1, que tindran una cinquantena de participants.