Amb moltes hores de vol

Nacho Martín i Oliver Stevic, dos dels nous interiors del MoraBanc Andorra, esperen aportar experiència al grup

L’aler pivot espanyol Nacho Martín, que arriba de l’Estudiantes, i el pivot serbi Oliver Stevic, que la temporada passada jugava al Fuenlabrada, van estrenar ahir la ronda de presentacions del MoraBanc Andorra, que té vuit cares noves aquesta temporada i només li havia fet la foto, al juny, a l’andorrà Guille Colom. Ambdós arriben amb l’experiència com un dels seus grans arguments, i en deixaven constància ahir. “Puc aportar coneixement de la lliga, on hi he estat molts anys, i els dar­rers han estat bons. Puc aportar saber estar”, deia Martín, un home que ja va estar en l’òrbita del