Arrenca el tercer projecte del MoraBanc Andorra a l’ACB i el seu president assegura que s’ha guanyat experiència i renovat il·lusions. Veu un club amb bona salut econòmica i social i es posa el repte de consolidar-lo per temps.



Després de dos anys a la màxima categoria què han après?

Tinc una sensació similar al primer any d’ACB. D’il·lusió, d’una nova etapa perquè hem volgut donar una volta de mitjó més a l’equip. En els dos primers anys com a club encara hem portat dinàmiques de quan estàs pujant i ara no les tenim; esportivament també: el primer any encara tens jugadors

