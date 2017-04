“Cada dia al McDonalds i veient teleporqueria, et degrades”

Als seixanta es va posar en contra seva el règim franquista, als setanta va compartir espai artístic amb Dalí i Duchamp. però l’obra important, repeteix, és sempre la que està per fer

Eduard Arranz-Bravo (Barcelona, 1941) fa doblet a Andorra: exposa a Art al Roc i a la sala Pilar Riberaygua. Obra recent i recentíssima. Perquè l’artista, diu, ha de mirar el futur.



Diu que un artista que no mira el futur està mort, que sols el que ha de venir té interès. Aleshores, com es relaciona amb la seva producció passada?

No hi tinc cap mena de relació: miro les obres com fills meus que troten pel món, però sense cap preocupació especial perquè, com dic, la meva preocupació és l’obra del futur, no el passat. Les miro, les analitzo i penso ‘com