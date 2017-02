Torreño destaca l’esforç per atreure més que grups de joves al poble i que s’ha apujat un 30% el preu als intermediaris perquè no es facin “barrabassades” amb l’oferta dels paquets

Grandvalira comença el mes més fort de l’hivern amb molt bones expectatives d’afluència, més despesa dels clients i l’objectiu de seguir millorant l’oferta, en particular al Pas, per atreure nous esquiadors, segons comenta Alfonso Torreño a COPE Andorra-AD Ràdio.



Com està anant la temporada, quina és l’afluència?

Estem molt bé, en la línia de l’any passat, que va ser una temporada rècord, i estem consolidant aquell client malgrat que l’inici de temporada ha sigut una mica complicat per falta de neu. Estem al voltant d’uns 400.000 esquiadors, una miqueta més, i ara ve la part grossa del febrer, març i Setmana Santa,

#4 Lluis

(04/02/17 21:12)



#3 G...

(04/02/17 12:22)



#2 Jep

(04/02/17 10:05)



#1 lo mas mejor, simil a Lloret o magaluf

(04/02/17 09:01)